ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве начались исследования "Спутника V" на подростках

11:05
  • понедельник
  • 05 июля 2021

Для этого выбрали 100 добровольцев

В Москве стартовали клинические исследования вакцины "Спутник V" на подростках, сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Коронавирус обошелся российской экономике в триллион рублей
Почему ПЦР-тесты дают ложные результаты

"Совместно с Центром им. Гамалеи мы начали клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет", - заявила она.

Исследования пройдут на базе Морозовской детской больницы и детской больницы имени З.А. Башляевой, для этого было выбрано 100 добровольцев, ранее не болевших COVID-19 и не имеющих противопоказаний к препарату. Вакцинировать подростков будут тем же "Спутником V", что и взрослых, но в меньшей дозировке.

Всего исследование продлится год. Каждый участник пройдет все необходимые обследования и сдаст ПЦР-тест, также на протяжении 12 месяцев за состоянием здоровья ребят будут наблюдать врачи.

"Для вакцинации после введения первого и второго компонентов подростки в течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе, где их еще раз осмотрят перед вакцинацией и потом будут наблюдать за их самочувствием. После они должны будут еще несколько раз посетить больницу для сдачи анализов", - отметила Ракова.

Свое самочувствие подростки будут описывать в специальном мобильном приложении, а медики будут контролировать происходящее по телефону, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.