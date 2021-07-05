В Москве начались исследования "Спутника V" на подростках

Для этого выбрали 100 добровольцев

В Москве стартовали клинические исследования вакцины "Спутник V" на подростках, сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Совместно с Центром им. Гамалеи мы начали клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет", - заявила она.

Исследования пройдут на базе Морозовской детской больницы и детской больницы имени З.А. Башляевой, для этого было выбрано 100 добровольцев, ранее не болевших COVID-19 и не имеющих противопоказаний к препарату. Вакцинировать подростков будут тем же "Спутником V", что и взрослых, но в меньшей дозировке.

Всего исследование продлится год. Каждый участник пройдет все необходимые обследования и сдаст ПЦР-тест, также на протяжении 12 месяцев за состоянием здоровья ребят будут наблюдать врачи.

"Для вакцинации после введения первого и второго компонентов подростки в течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе, где их еще раз осмотрят перед вакцинацией и потом будут наблюдать за их самочувствием. После они должны будут еще несколько раз посетить больницу для сдачи анализов", - отметила Ракова.

Свое самочувствие подростки будут описывать в специальном мобильном приложении, а медики будут контролировать происходящее по телефону, передает РИА Новости.

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