В России выявили еще 24353 заболевших коронавирусом

Выздоровели 14540 человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано 24353 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 654 человека, выздоровели 14540 заболевших.

В Москве за сутки заболели 6557 человек, в Подмосковье - 2651, в Санкт-Петербурге - 1828.

За весь период пандемии в стране выявлено 5635294 случая инфекции. Умерли 138579 пациентов. Выздоровел 5083441 человек.

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