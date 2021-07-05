Лидер "Ногу Свело!" пожаловался на Билана в полицию

Певец сорвал выступление группы в Санкт-Петербурге
Лидер группы "Ногу Свело!" Максим Покровский подал заявление в полицию на Диму Билана.
Рок-музыкант рассказал, что начал получать оскорбления и угрозы по телефону, об этом пишет 5-tv.ru со ссылкой на свой источник.
2 июля Покровский на своей странице в социальных сетях обвинил Билана в срыве концерта в Санкт-Петербурге. По словам солиста "Ногу Свело!", Билан в ходе выступления на площадке Roof Place не соблюдал эпидемиологические требования. Из-за того, что музыкант нарушил все ограничительные меры, все следующие концерты на этой площадке аннулировали, а выступление "Ногу Свело!" сорвалось.
При этом сторона Билана все обвинения отрицает. Продюсер Яна Рудковская заявила, что ее подопечный не имеет никакого отношения к отмене концерта "Ногу свело!"Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram