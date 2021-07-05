Правообладатель комиксов Love is подал в суд на Елену Темникову

Певица выпустила песню по мотивам комиксов

Голландская компания Minikim Holland B.V., являющаяся правообладателем знаменитых комиксов Love is, обратилась в арбитражный суд Омской области с иском к певице Елене Темниковой.

Российскую исполнительницу обвиняют в нарушении авторских прав. Год назад артистка представила песню "Как на фантиках Love is" и в Сети опубликовала gif-картинку с персонажами, напоминающими героев вкладышей популярной жвачки.

"Арбитражный суд Омской области в составе судьи Чекурды Е.А., … с судьей Баландиным В.А., ознакомившись с исковым заявлением Minikim Holland B.V. к индивидуальному предпринимателю Темниковой Елене Владимировне … о взыскании компенсации за нарушение прав", - сообщается на сайте суда.

Иск будет рассмотрен 3 августа в ходе предварительного судебного заседания.

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