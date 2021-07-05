Правообладатель комиксов Love is подал в суд на Елену Темникову

Певица выпустила песню по мотивам комиксов
Голландская компания Minikim Holland B.V., являющаяся правообладателем знаменитых комиксов Love is, обратилась в арбитражный суд Омской области с иском к певице Елене Темниковой.
Российскую исполнительницу обвиняют в нарушении авторских прав. Год назад артистка представила песню "Как на фантиках Love is" и в Сети опубликовала gif-картинку с персонажами, напоминающими героев вкладышей популярной жвачки.
"Арбитражный суд Омской области в составе судьи Чекурды Е.А., … с судьей Баландиным В.А., ознакомившись с исковым заявлением Minikim Holland B.V. к индивидуальному предпринимателю Темниковой Елене Владимировне … о взыскании компенсации за нарушение прав", - сообщается на сайте суда.
Иск будет рассмотрен 3 августа в ходе предварительного судебного заседания.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
- "Чудеса случаются": директор МакSим рассказала о ее состоянии после причастия
- "Время беспощадно": поклонники не узнали постаревшую Татьяну Догилеву
- Похудевший муж Заворотнюк появился на публике после долгого перерыва
- Виктор Салтыков сравнил вокальные данные Бузовой и Пугачёвой
- "Богиня": 43-летняя Екатерина Климова удивила своих почитателей