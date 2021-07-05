ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Правообладатель комиксов Love is подал в суд на Елену Темникову

11:42
  • понедельник
  • 05 июля 2021

Певица выпустила песню по мотивам комиксов

Голландская компания Minikim Holland B.V., являющаяся правообладателем знаменитых комиксов Love is, обратилась в арбитражный суд Омской области с иском к певице Елене Темниковой.
Лидер "Ногу Свело!" пожаловался на Билана в полицию

Российскую исполнительницу обвиняют в нарушении авторских прав. Год назад артистка представила песню "Как на фантиках Love is" и в Сети опубликовала gif-картинку с персонажами, напоминающими героев вкладышей популярной жвачки.

"Арбитражный суд Омской области в составе судьи Чекурды Е.А., … с судьей Баландиным В.А., ознакомившись с исковым заявлением Minikim Holland B.V. к индивидуальному предпринимателю Темниковой Елене Владимировне … о взыскании компенсации за нарушение прав", - сообщается на сайте суда.

Иск будет рассмотрен 3 августа в ходе предварительного судебного заседания.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Певица Елена Темникова
Певица Елена Темникова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.