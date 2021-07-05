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Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса

11:11
  • понедельник
  • 05 июля 2021

Ему был 81 год

Скончался режиссер Владимир Меньшов. Ему был 81 год.

Как сообщили в Мосфильме, Меньшов умер от последствий коронавируса.

"Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссёра, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей", - говорится в сообщении на сайте "Мосфильма".

Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку. Имеет звание народного артиста РСФСР. В 1981 года получил "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за картину "Москва слезам не верит".

Владимир Меньшов в программе "Мой герой" на канале "ТВ Центр".

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