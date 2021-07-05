В Москве увековечат память Владимира Меньшова

Режиссер умер от последствий коронавируса

На 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции скончался Владимир Меньшов. Известие о смерти знаменитого кинорежиссёра сообщили члены его семьи и в концерне "Мосфильм".

Имя Владимира Меньшова известно нескольким поколениям зрителей. Его фильмы, среди которых всенародно любимые "Любовь и голуби" и "Ширли-мырли", давно стали классикой отечественного кино и отмечены многочисленными премиями.

В 81-м году картина "Москва слезам не верит" была по достоинству оценена и членами Американской киноакадемии, присудившими ей премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке. Народный артист РСФСР Владимир Меньшов много снимался и сам, сыграв несколько десятков ролей. И много лет вёл мастерскую для начинающих режиссёров во ВГИКе, передает "ТВ Центр".

В Мосгордуме уже сообщили: память о выдающемся деятеле отечественной культуры обязательно будет увековечена.

Владимир Меньшов в программе "Мой герой"

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