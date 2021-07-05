Путин направил Дутерте соболезнования после авиакатастрофы на Филиппинах

Погибли 50 человек

Президент России Владимир Путин направил лидеру Филиппин Родриго Дутерте соболезнования в связи с авиакатастрофой на острове Холо, в которой погибли 50 человек.

Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее соболезнования выразило посольство России на Филиппинах.

Военно-транспортный самолет С-130 Hercules ВВС Филиппин разбился 4 июля при попытке приземлиться на острове Холо. По предварительным данным, самолет не попал на взлетно-посадочную полосу. На борту находились 96 человек, 50 из них погибли. Травмы получили 49 военных и четыре человека, находившиеся на земле в момент падения.

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