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Путин направил Дутерте соболезнования после авиакатастрофы на Филиппинах

11:41
  • понедельник
  • 05 июля 2021

Погибли 50 человек

Президент России Владимир Путин направил лидеру Филиппин Родриго Дутерте соболезнования в связи с авиакатастрофой на острове Холо, в которой погибли 50 человек.

Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее соболезнования выразило посольство России на Филиппинах.

Военно-транспортный самолет С-130 Hercules ВВС Филиппин разбился 4 июля при попытке приземлиться на острове Холо. По предварительным данным, самолет не попал на взлетно-посадочную полосу. На борту находились 96 человек, 50 из них погибли. Травмы получили 49 военных и четыре человека, находившиеся на земле в момент падения.

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