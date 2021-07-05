Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями разрешили прививаться от COVID-19

Это не является противопоказанием

Болезни сердца и сосудов не являются противопоказаниями к вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявил академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, вице-президент Российского кардиологического общества Юрий Беленков.

По словам эксперта, людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, стоит сделать прививку, чтобы избежать риска тяжелого течения коронавируса, передает РИА Новости.

"Сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказанием для проведения прививки", - подчеркнул Беленков.

На всей территории России проводится массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в стране зарегистрировано уже четыре вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Третьей стала "Ковивак", разработанная в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". Также в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для животных "Карнивак-Ков".

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