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Собянин о смерти Меньшова: огромная потеря для нашего кино

12:10
  • понедельник
  • 05 июля 2021

Режиссеру был 81 год

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной российского актера и режиссера Владимира Меньшова.
В Москве увековечат память Владимира Меньшова

"Огромная потеря для нашего кино и культуры. Глубокие, тонкие фильмы Владимира Валентиновича стали народными. Он умел показать наш самобытный характер, судьбы нескольких поколений, истории настоящей любви и дружбы. Великий мастер!", - написал Собянин в своем Twitter.

Владимира Меньшова не стало 5 июля 2021 года. Режиссер умер от последствий коронавируса. Ему был 81 год. Дата прощания и место похорон Меньшова пока неизвестны.

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