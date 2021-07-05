Собянин о смерти Меньшова: огромная потеря для нашего кино

Режиссеру был 81 год

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной российского актера и режиссера Владимира Меньшова.

"Огромная потеря для нашего кино и культуры. Глубокие, тонкие фильмы Владимира Валентиновича стали народными. Он умел показать наш самобытный характер, судьбы нескольких поколений, истории настоящей любви и дружбы. Великий мастер!", - написал Собянин в своем Twitter.

Владимира Меньшова не стало 5 июля 2021 года. Режиссер умер от последствий коронавируса. Ему был 81 год. Дата прощания и место похорон Меньшова пока неизвестны.

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