Кипр признал российские сертификаты о вакцинации

Привитым россиянам не нужно сдавать ПЦР-тесты

Кипр признает российские сертификаты о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил министр туризма страны Саввас Пердиос. По его словам, привитым туристам не нужно сдавать тест при прибытии на остров.

Пердиос отметил, что на Кипре есть механизм защиты от фальшивых документов о вакцинации. Штраф за подделку сертификатов составляет 300 евро. Несколько фальшивых свидетельств уже было выявлено, рассказал он в интервью РИА Новости.

Россия и Кипр возобновили регулярное авиасообщение с 28 июня. Россиянам без прививок необходимо сдать два теста: первый – за 72 часа до приезда на Кипр, а второй сразу после прилета.

Пердиос также рассказал, что вакцинацию прошли уже 65% населения Кипра. На острове открыты рестораны, гостиницы, парки. Тем не менее, туристам необходимо носить маску в помещениях и соблюдать дистанцию.

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