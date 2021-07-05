Белоруссия потребовала от России выдать Анжелику Агурбаш

Артистка оскорбила Лукашенко
Минск требует от Москвы выдать заслуженную артистку Белоруссии Анжелику Агурбаш.
Генпрокуратура Белоруссии хочет привлечь артистку к уголовной ответственности, передает РИА Новости.
Ранее Агурбаш заявила, что в Белоруссии на нее заведены дела за публичное оскорбление президента Александра Лукашенко и разжигание социальной вражды. Согласно белорусскому законодательству, певице грозит до 12 лет лишения свободы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram