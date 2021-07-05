Белоруссия потребовала от России выдать Анжелику Агурбаш

Артистка оскорбила Лукашенко

Минск требует от Москвы выдать заслуженную артистку Белоруссии Анжелику Агурбаш.

Генпрокуратура Белоруссии хочет привлечь артистку к уголовной ответственности, передает РИА Новости.

Ранее Агурбаш заявила, что в Белоруссии на нее заведены дела за публичное оскорбление президента Александра Лукашенко и разжигание социальной вражды. Согласно белорусскому законодательству, певице грозит до 12 лет лишения свободы.

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