Ректор РХТУ Мажуга рассказал, как добиться фармнезависимости в России

Для этого нужно решить три задачи

Ректор РХТУ имени Менделеева Александр Мажуга назвал задачи, которые необходимо решить, чтобы достичь лекарственной независимости России.

По его мнению, для этого необходимо создать отечественный биолого-фармацевтический кластер, обеспечить все аптеки доступными качественными аналогами дорогих лекарств и наладить постоянную систему мониторинга наличия препаратов в аптеках.

Мажуга заметил, что пандемия коронавируса показала сильную зависимость российского лекарственного рынка от китайских фармсубстанций. При этом Китай все чаще задумывается о переходе от экспорта сырья на экспорт готовой продукции.

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