В рамках реновации на востоке Москвы необходимо построить новую современную поликлинику – Вассерман

Москвичам приходится ездить к врачам на трех маршрутках

В рамках реализации в Москве программы реновации на востоке столицы нужно возвести новое современное здание поликлиники, которое будет оборудовано всем необходимым оборудованием для качественной диагностики, уверен Анатолий Вассерман.

В ходе встречи с активистами района "Восточный" публицист подчеркнул, что жители столицы должны иметь возможность получать качественное лечение в своем районе, а не искать его на другом конце города в специализированных центрах.

"Нынешняя медицинская реформа дает гарантировано разрушительные результаты во всех случаях, когда ее пытаются применить. Необходимо, чтобы у людей была возможность получить квалифицированную помощь в шаговой доступности, а не ездить из отдаленных районов города в один – два специализированных центра", - заявил Вассерман.

По его словам, на сегодняшний день в "Восточном" крайне неудобное транспортное сообщение между районным филиалом и другими филиалами Городской поликлиники № 175, а потому району нужна собственная поликлиника.

"Поликлинику строить, безусловно, нужно, ибо жители добираются до медицинского учреждения, к которому теперь прикреплены в рамках реорганизации, тремя маршрутами общественного транспорта. А такую дорогу и здоровый не осилит", - отметил интеллектуал.

Также он добавил, что в ходе программы реновации в район переселяется все больше москвичей, которых следует обеспечить качественными и оперативными медуслугами.

"Новой амбулатории нужны компьютерные и магнитно-резонансные томографы, маммографы, аппараты для рентген- и ультразвуковой диагностики и многая другая техника, которая обеспечит пациентам качественную диагностику, не заставляя их преодолевать долгий путь до других филиалов поликлиники", - резюмировал Вассерман.

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