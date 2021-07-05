Создатель удивительных миров: каким был Владимир Меньшов

Соболезнования родным Владимира Меньшова уже выразили в Кремле и в московской мэрии

Огромная потеря для российского кино и культуры. На 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции скончался Владимир Меньшов. О смерти знаменитого кинорежиссёра сообщили члены его семьи. Фильмы Меньшова давно стали классикой отечественного кино и отмечены многочисленными наградами, среди которых премия "Оскар".

Он действительно не умел лгать – физически. С самого детства. Отличник, спортсмен, лидер. Родные говорят – в нём всю жизнь было много мальчишеского. Если уж мнение высказывать – так рубил с плеча, если профессию выбирать – так поступать во ВГИК, хоть с пятой попытки. Его критиковали, ему завидовали, в него не верили. А Владимир Меньшов шёл своей дорогой. Талантливый актёр и выдающийся режиссёр. У которого на площадке плакали, смеялись, жили – вместе с ним.

Он снимал только то, что было интересно ему самому. То, что трогало до глубины души. Настоящее человеческое кино. Свой выбор в пользу режиссуры Владимир Меньшов объяснял просто:

"Это мир, в котором я отвечаю за каждый вздох, за каждый взгляд. Это гораздо более мощное ощущение, чем если даже очень хорошо сделать роль".

Его миры притягивают и не отпускают по сей день. Самая первая картина – "Розыгрыш" - моментально стала гимном школе и взрослению. А самая титулованная – "Москва слезам не верит" - признанием в любви и столице, и людям. С открытым сердцем.

Он знал, что легко не будет. Коллеги говорили – жил со своим талантом, как с горбом. Но каждую минуту, особенно самую трудную, его поддерживали жена, дочь, внуки. И верные друзья – актёры. Которые его не просто любили. Обожали.

"Я нахожусь в глубоком шоке. И до сих пор не могу поверить, что это случилось. Потому что в моей жизни Владимир Валентинович сыграл трудно переоценимую роль. И был, конечно, настоящий успех. Вообще, все его картины приносили колоссальный, неподдельный зрительский интерес. И я попал к нему в эту работу. И счастлив. И никогда не забуду об этом счастье, которое он мне принёс", - рассказал народный артист России Валерий Гаркалин.

Владимир Меньшов острых вопросов не боялся – отвечал, смотря глаза в глаза. Вот только о мечте его в последнее время было трудно спрашивать.

"Мечты? Нет мечты. Снять кино уже, видимо, не получится. У меня с этим всегда были связаны мечты. А так – чтобы все были живы и здоровы. Это самая большая мечта", - говорит Меньшов.

Миллионы людей очень сильно хотели, чтобы мечта Владимира Меньшова сбылась. Известие о его болезни и госпитализации принимали действительно близко к сердцу. Врачи сделали всё, что могли. Но коварная болезнь оказалась сильнее. Владимир Меньшов не смог справиться с коронавирусной инфекцией. Он ушёл. Оставив свет, доброту и любовь. Ко всем нам.

Ольга Стрельцова, Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram