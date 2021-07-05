Путину доложили о прохождении пика поставок по гособоронзаказу

Президент провел встречу с вице-премьером Юрием Борисовым

Вопросы развития и диверсификации продукции оборонно-промышленного комплекса в понедельник в Ново-Огарево обсудил Владимир Путин с вице-премьером Юрием Борисовым, передает "ТВ Центр".

По словам заместителя председателя правительства, пик поставок вооружения и военной техники по гособоронзаказу уже пройден, и промышленность перешла к ритмичному графику. Растет уровень гражданской продукции, в том числе в авиации и судостроении - на Дальнем Востоке идет строительство верфи, построен сухой док, заложен новый сверхмощный ледокол. А благодаря регулированию процесса госзакупок долю товаров отечественного производства удалось увеличить до 78 с половиной процентов.

Борисов: Конечно, есть определённого рода опасения, что на рынок могут быть поставлены некачественные товары. Мы за этим следим, для того чтобы эта преференция работала для добросовестных поставщиков и по критерию цена –качество, по потребительским характеристикам наша продукция соответствовала лучшим мировым аналогам.

Путин: Мы говорили также о том, чтобы внутренняя конкуренция была.

Борисов: Безусловно. Она должна соблюдаться, иначе мы будем просто деградировать в этом вопросе. И хотел бы ещё сказать, что мы особые надежды возлагаем на те серьёзные, системообразующие проекты, о которых вам докладывал Михаил Владимирович Мишустин, которые запланированы в долгосрочной фронтальной стратегии. Российская промышленность и ОПК активно участвуют в этом процессе. Это проекты, связанные с модернизацией транспорта, нефтехимией, водородная, электрическая тематика. Мы готовим свои предложения. Меры, которые с вашей поддержкой сегодня реализуются для поддержки авиапрома и судостроения, имею в виду субсидирование лизинговых платежей, также дают свои положительные результаты.

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