Собянин открыл пункт вакцинации в Гостином дворе

Предварительная запись не требуется

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл один из крупнейших в Европе пунктов вакцинации в Гостином дворе. Получить прививку там смогут до 50 человек единовременно. Ранее пункт располагался в ГУМе, сообщает "ТВ Центр".

В новом павильоне соблюдены все правила эпидемиологической безопасности. А потоки посетителей разведены таким образом, чтобы не было пересечений и процесс вакцинации проходил максимально быстро и эффективно.

Прививку делают препаратом "Спутник V" в два этапа. Для прохождения первого - предварительная запись не требуется. На вторую врач запишет при приёме. Открыт центр вакцинации в Гостином дворе ежедневно с десяти утра до девяти вечера.

"Сегодня стандартная мощность этого центра - до 6 тысяч человек в сутки. Вполне вероятно, если приток будет больше, будем расширять время работы - соответственно, увеличится и его пропускная способность. Здесь создан целый отряд из врачей, медицинских сестер, работников МФЦ, волонтеров, чтобы обеспечить быструю и комфортную прививку тех, кто пожелает сюда прийти. Мы закрываем прививочный пункт в ГУМе, который был один из самых популярных, в силу того, что наплыв большой, и небольшие помещения вперемешку с торговлей не обеспечивали нормальную санитарную дистанцию и безопасность людей, которые там находятся", - рассказал Собянин.

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