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КПРФ подала в ЦИК список кандидатов на выборы в Госдуму

14:50
  • понедельник
  • 05 июля 2021

В списке - около 350 имен

КПРФ представила в Центральную избирательную комиссию списки кандидатов на выборы в Государственную Думу. Голосование пройдёт с 17 по 19 сентября.

Процедура приёма документов в ЦИК официально началась в понедельник. И завершится 4 августа. Всего в списках Коммунистической партии - около 350 фамилий. Среди них действующие депутаты и губернаторы. Претенденты были утверждены единогласно. Также абсолютно все представители поддержали предвыборную программу КПРФ, передает "ТВ Центр".

"Под эту программу прошли полтора десятка слушаний, где сформировали мы и бюджет развития, и новый экономический курс, обобщили опыт коллективных народных предприятий, которые стали лучшими в стране. Показали, что можно сделать для того, чтобы избавиться от нищеты, ограничить рост цен и, прежде всего, определить цены на товары первой необходимости", - отметил председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов.

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