Всероссийский студенческий выпускной пройдет 10 июля

Что будет в программе мероприятия?

В эту субботу стартует Всероссийский студенческий выпускной. Мероприятие пройдёт в онлайн формате, сообщает "ТВ Центр".

В программе - интеллектуальные игры, конкурсы, консультации от работодателей и выступления звёзд эстрады. К празднику также присоединятся победители и призёры олимпиады "Я - профессионал". Она организована президентской платформой "Россия - страна возможностей".

"Олимпиада - она доступна и, если погружаться в тематику, она не сложная. Но если в этой теме ты ничего не знаешь, а знаешь какие-то общие вопросы, просто, что такое математика или физика, химия и биология, то это достаточно сложно", - рассказал многократный медалист олимпиады "Я - профессионал" Игорь Ельцов.

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