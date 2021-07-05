Песков прокомментировал ситуацию с маркировкой шампанского в России

Закон принят и должен выполняться

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал запрет маркировки "шампанским" продукции Moet Hennessy.

Закон, вынуждающий компанию Moet Hennessy сменить название своей продукции с "шампанского" на "игристое вино", уже принят и должен выполняться, отметил спикер Кремля.

"Это же такая история совсем давняя с названиями. История во многом еще шла из советских времен. Я бы, наверное, от каких-то детальных комментариев здесь бы задержался. Закон принят, он должен выполняться", - отметил Песков (цитата по РИА Новости).

В Кремле добавили, что власти продолжат поддерживать российских виноделов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать слово "шампанское" только в отношении напитка, который был произведен в России. Все остальное должно именоваться как "игристое вино"

В связи с этим дистрибьютор Moet Hennessy заявил о приостановке отгрузки шампанского в Россию. Однако 4 июля стало известно, что компания согласна возобновить поставки после отлаживания процессов по корректировке этикеток.

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