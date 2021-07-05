"Отмаливать грех придется всю жизнь": в РПЦ предостерегли противников вакцинации

В РПЦ поговорили о последствиях отказа от прививок

Люди, отказывающиеся от вакцинации, берут на себя грех, замаливать который придется всю оставшуюся жизнь, уверен глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он рассказал, что регулярно сталкивается с людьми, которые из-за нежелания вакцинироваться заразили кого-то из родных и близких и тем самым невольно стали причиной их смерти.

"Они приходят и говорят: "А как мне теперь с этим жить?" А мне даже трудно сказать, как теперь с этим жить. Всю жизнь надо отмаливать совершенный грех. А грех заключается в том, что подумал о себе, но не подумал о другом человеке", - считает митрополит.

Он призвал верующих в сложившейся ситуации в первую очередь задумываться о благе для других. По словам священнослужителя, человек может стать распространителем коронавирусной инфекции, даже если сам не знает об этом, передает "Россия24".

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