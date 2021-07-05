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"Отмаливать грех придется всю жизнь": в РПЦ предостерегли противников вакцинации

13:43
  • понедельник
  • 05 июля 2021

В РПЦ поговорили о последствиях отказа от прививок

Люди, отказывающиеся от вакцинации, берут на себя грех, замаливать который придется всю оставшуюся жизнь, уверен глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

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Он рассказал, что регулярно сталкивается с людьми, которые из-за нежелания вакцинироваться заразили кого-то из родных и близких и тем самым невольно стали причиной их смерти.

"Они приходят и говорят: "А как мне теперь с этим жить?" А мне даже трудно сказать, как теперь с этим жить. Всю жизнь надо отмаливать совершенный грех. А грех заключается в том, что подумал о себе, но не подумал о другом человеке", - считает митрополит.

Он призвал верующих в сложившейся ситуации в первую очередь задумываться о благе для других. По словам священнослужителя, человек может стать распространителем коронавирусной инфекции, даже если сам не знает об этом, передает "Россия24".

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