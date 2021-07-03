Три недели футбольного праздника: как Санкт-Петербург принимал матчи Евро-2020

Власти города смогли обеспечить безопасность болельщиков

Санкт-Петербург простился с чемпионатом Европы по футболу. Накануне там прошел последний матч, из тех, что были запланированы в Северной столице. Город даже перевыполнил план, приняв четыре своих матча и три, от которых из-за пандемии отказалась столица Ирландии. В соответствии с санитарными рекомендациями трибуны стадиона на Крестовском острове заполнялись на 50 процентов. Три недели футбольного праздника - это огромный труд организаторов.

Чемпионат Европы по футболу, так рано и обидно закончившийся для сборной России, закончился и для Санкт-Петербурга. Накануне завершился, пожалуй, пока самый яркий и непредсказуемый матч всего турнира - четвертьфинальная встреча между сборными Швейцарии и Испании.

Те, кто страстно любит футбол, подтвердят: болеть можно не только за наших, но и просто за игру. Накануне весь Петербург, не сговариваясь, поддерживал сборную Швейцарии - уж больно лихо эти парни отправили домой действующих чемпионов мира – сборную Франции. За время Евро-2020 в Петербурге в футбол заиграли даже полицейские. Перед матчем Испания — Швейцария стражи порядка умело играли в квадрат с болельщиками. Победила дружба.

Санкт-Петербург - единственный город в нашей стране, получивший право принимать Евро-2020. Здесь прошли семь матчей европейского первенства, а должны были четыре. Из-за пандемии в Северную столицу перенесли игры из других стран.

Только на стадионе на Крестовском острове побывали почти 135000 болельщиков. Это максимальное количество зрителей, разрешённое Роспотребнадзором. Футбольный праздник для каждого из них начинался уже в аэропорту, ведь там фанатов встречали великие русские цари: Петр I и Екатерина II.

Чтобы принять гостей, в первую очередь с соблюдением противоэпидемических мер, гостиницы готовились несколько месяцев

"Мы прошли 12-ступенчатый протокол международной компании. Мы соответствуем и международным требованиям безопасности по нераспространению новой коронавирусной инфекции. Также и локальным законодательным актам, которые действуют в России и Санкт-Петербург. К ним относятся маски, перчатки, защитные экраны, социальная дистанция, санитайзеры на территории отеля", - говорит генеральный менеджер сети отелей Атакан Турхан.

Фан-зоны установили счетчики гостей. Из-за ограничений сначала пускали по пять тысяч, потом по три, но трансляции также можно было смотреть в городских барах и кафе, которые смонтировали экраны на улице. Благо и погода была на высоте: за весь июнь пара дождливых дней и температура за 25.

Прием такого количества туристов вдобавок к обычному летнему приросту, да еще и с учетом антикоронавирусных ограничений, стал серьезным испытанием и для городских служб. Кроме санитарных мер, это ведь еще и безопасность, и чистота, и бесперебойная работа транспорта (особенно метрополитена) в дни матчей.

Скоординировать работу всех служб получилось, благодаря

главному операционному центру, откуда в круглосуточном режиме происходило управление всем - от камер и действий полиции до городских служб.

"Прежде всего, я хочу выразить признательность администрации города, моим коллегам и представителям тех ведомств, которые обеспечивают безопасность и здоровье граждан, и конечно же, членам оргкомитета "Евро". И вы знаете, что вопрос организации находится под непосредственным контролем правительства. И, конечно же, понимаем всю сложность обстановки, видим, что пока существует тревога, связанная с сохранением мер, которые необходимо соблюдать при допуске спортсменов, организаторов и зрителей на стадионы. Но вот такая слаженная работа, повторяю, в ежесекундном, ежеминутном формате, она позволяет на сегодняшний день обеспечить максимальный уровень безопасности", - заявил министр спорта Олег Матыцин.

И вся эта огромная работа велась совершенно незаметно для болельщиков. Как истинный гостеприимный хозяин, Санкт-Петербург сделал все, чтобы гости не испытали неудобств. Кажется, всем все понравилось. Получилось главное: Санкт-Петербург в эти дни жил футболом. Горожане искренне поддерживали болельщиков каждой страны и в горе, и в радости. Поздравляли с победой словаков, сопереживали финнам и полякам. Многие туристы не стали уезжать, а остались в Петербурге гулять и смотреть футбол. Ведь сегодня после матчей Чехии с Данией и Украины с Англией определятся последние полуфиналисты турнира. Кроме впечатлений от города, его жителей и того, как строго соблюдаются здесь все меры, гости Северной столицы увезут домой частичку нашей культуры - русскую песню

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное бюро "ТВ Центра", Санкт- Петербург.

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