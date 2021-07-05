Россиян предупредили о летнем мошенничестве с животными

Особенно это распространено на курортах

К снимкам с животными на летних курортах следует относиться с осторожностью. Об этом россиянам рассказал глава Московской коллегии адвокатов "Князев и партнеры" Андрей Князев.

Мошенническая схема очень проста: злоумышленник всеми правдами и неправдами вынуждает потенциальную жертву взять на руки животное, затем быстро делает снимок и начинает требовать за это деньги. При этом заранее о цене ничего не было сказано.

"Это, как минимум, навязывание услуг, что строго запрещено законом "О защите прав потребителей", а как максимум, и, скорее всего, это мошенничество", - сообщил Князев в интервью радио "Спутник".

Адвокат посоветовал не обращать на навязчивых фотографов никакого внимания и не платить за ненужные фотографии. Более того, деятельность таких предпринимателей чаще всего незаконна.

"Это мошенники, не нужно на них реагировать. Но если у вас есть желание, то можно пойти пожаловаться в полицию", - заключил Князев.

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