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Москва идет по пути создания человекоцентричного города — Сергунина

14:02
  • понедельник
  • 05 июля 2021

Более 2000 дворов обустроят в этом году по программе "Мой район"

В этом году в рамках программы "Мой район" в Москве обустроят свыше двух тысяч дворов и приведут в порядок около 300 объектов инфраструктуры города. О масштабных планах по благоустройству столицы рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Сергунина рассказала о реализации программы "Мой район"
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"В этом году по программе мэра Москвы "Мой район" планируется благоустроить более 2 тыс. дворов, свыше 150 парков, скверов, набережных и других общественных пространств. Также будут отремонтированы более 140 объектов культуры. И это далеко не полный список", - сообщила она.

С 2018 года в рамках программы в Москве уже благоустроили более 330 парков и скверов, набережных, пешеходных маршрутов и других территорий. Отремонтировано и обновлено свыше 300 объектов культуры: библиотек, домов культуры и творчества, выставочных и концертных залов. Продолжается возрождение знакового для всей страны архитектурно-паркового ансамбля - ВДНХ. Завершена реставрация исторического здания Северного речного вокзала и создание парка на прилегающей к нему территории.

Отдельно Сергунина выделила Школьную улицу в Таганском районе, примечательную своей исторической застройкой. Теперь она стала пешеходной. Также примечательна и площадка в японском стиле в Куркино, которая уже стала местной достопримечательностью. А набережная Москвы-реки в Капотне теперь и вовсе может считаться достопримечательностью общегородской.

Отмечается, что программа "Мой район" предполагает наличие у каждого москвича в пешей доступности парка, современной школы и детского сада, поликлиники, МФЦ, магазинов, спортивных площадок, дома культуры и кинотеатра.

"В Москве сосредоточен огромный созидательный творческий, технологический и экономический потенциал. Реализовать его помогают люди. Человеческий капитал в наши дни - главная ценность. Чтобы не терять, а, наоборот, привлекать талантливых и целеустремленных, российская столица последние 10 лет последовательно идет по пути создания человекоцентричного города", - резюмировала Сергунина.

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