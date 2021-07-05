Путин провел телефонный разговор с новым премьером Израиля

Стороны договорились встретиться лично

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Российский лидер пожелал Беннету успехов на посту премьер-министра и выразил надежду, что контакты России и Израиля продолжат укрепляться, говорится в сообщении Кремля.

Также Путин и Беннет обсудили военные и дипломатические вопросы, пишет "Интерфакс". Глава кабмина поблагодарил российского лидера за поддержание стабильности на Ближнем Востоке.

Как сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на канцелярию главы кабмина, стороны договорились встретиться лично.

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