Врач перечислил особенности головной боли при коронавирусе

Это один из самых частых симптомов

На сегодняшний день головная боль признана одним из наиболее частых симптомов коронавирусной инфекции, заявил профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тимоти Спектор. Он объяснил, как отличить обычную мигрень от COVID-19.

Эксперт рассказал, что чаще всего при коронавирусе пациенты испытывают сильную или умеренную головную боль с обеих сторон головы. Она может длиться 3-5 дней, быть как пульсирующей, так и острой или давящей и не прекращается после приема анальгетиков.

Спектор подчеркнул, что всего на головную боль при коронавирусе жалуются две трети заболевших, а среди пациентов от 40 лет этот симптом есть у каждого второго. При этом у 15% больных это единственный симптом COVID-19, передает The Telegraph.

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