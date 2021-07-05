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Врач перечислил особенности головной боли при коронавирусе

14:41
  • понедельник
  • 05 июля 2021

Это один из самых частых симптомов

На сегодняшний день головная боль признана одним из наиболее частых симптомов коронавирусной инфекции, заявил профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тимоти Спектор. Он объяснил, как отличить обычную мигрень от COVID-19.

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Эксперт рассказал, что чаще всего при коронавирусе пациенты испытывают сильную или умеренную головную боль с обеих сторон головы. Она может длиться 3-5 дней, быть как пульсирующей, так и острой или давящей и не прекращается после приема анальгетиков.

Спектор подчеркнул, что всего на головную боль при коронавирусе жалуются две трети заболевших, а среди пациентов от 40 лет этот симптом есть у каждого второго. При этом у 15% больных это единственный симптом COVID-19, передает The Telegraph.

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