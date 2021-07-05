В России выявили новую схему дистанционного хищения денег

Мошенники завлекали россиян премиальными автомобилями и медицинскими масками

Сотрудники МВД и специалисты компании Group-IB выявили новую схему дистанционного хищения денег со счетов россиян.

Совместными усилиями удалось пресечь деятельность группировки, которая выманивала деньги с помощью объявлений о продаже объектов недвижимости, премиальных автомобилей и медицинских масок.

"Заинтересовавшихся этими предложениями граждан сообщники просили подтвердить платежеспособность. Для этого им предлагалось перечислить некоторую сумму кому-либо из своих знакомых или родственников, используя определенные платежные системы, а затем предоставить продавцу квитанцию о финансовой операции", - рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Узнав таким образом персональные данные, мошенники изготавливали на их имена поддельные паспорта и с их помощь снимали деньги со счетов через банки.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Задержаны 9 подозреваемых. Четверо из них арестованы, остальные находятся под подпиской о невыезде.

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