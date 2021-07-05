Суд вынес приговор главарю планировавших взрывы в Москве террористов

В ходе следствия он дал признательные показания

Как сообщили в понедельник в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности, Второй Западный окружной военный суд вынес приговор главарю террористической ячейки, готовившей массовые расстрелы и взрывы в Москве.

"В июле приговором Второго Западного окружного военного суда он признан виновным в попытке организации террористических актов в России и приговорен к 21 году лишения свободы", - передает сообщение ТАСС.

Как уточнили в ФСБ, законспирированную ячейку запрещенной в России организации "Исламское государство" организовал гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона.

Боевики изготовили самодельные взрывные устройства, приобрели огнестрельное оружие. Задержали главаря еще в октябре 2020 года, в ходе следствия он дал признательные показания.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram