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Суд вынес приговор главарю планировавших взрывы в Москве террористов

14:36
  • понедельник
  • 05 июля 2021

В ходе следствия он дал признательные показания

Как сообщили в понедельник в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности, Второй Западный окружной военный суд вынес приговор главарю террористической ячейки, готовившей массовые расстрелы и взрывы в Москве.
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"В июле приговором Второго Западного окружного военного суда он признан виновным в попытке организации террористических актов в России и приговорен к 21 году лишения свободы", - передает сообщение ТАСС.

Как уточнили в ФСБ, законспирированную ячейку запрещенной в России организации "Исламское государство" организовал гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона.

Боевики изготовили самодельные взрывные устройства, приобрели огнестрельное оружие. Задержали главаря еще в октябре 2020 года, в ходе следствия он дал признательные показания.

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