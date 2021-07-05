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Назван формат проведения матча за Суперкубок России по футболу

14:43
  • понедельник
  • 05 июля 2021

Матч состоится в Калининграде

Начальник управления информационной политики правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил, что матч за Суперкубок России по футболу состоится на стадионе "Калининград" 17 июля. Посетить игру смогут 24,6 тысячи зрителей.
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"Вышел протокол оперативного штаба, в нем написано: "Разрешить проведение матча за Олимп - Суперкубок России по футболу с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и максимальной заполняемостью трибун не более 70%", - приводит слова Лыскова ТАСС.

Ранее СМИ писали, что встречу намерены перенести в другой город, так как в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой власти Калининградской области могут не разрешить допуск болельщиков.

Разыграют между собой Суперкубок санкт-петербургский "Зенит" и московский "Локомотив". После этого, а именно 23 июля, начнется новый сезон чемпионата России по футболу.

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