Назван формат проведения матча за Суперкубок России по футболу

Матч состоится в Калининграде

Начальник управления информационной политики правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил, что матч за Суперкубок России по футболу состоится на стадионе "Калининград" 17 июля. Посетить игру смогут 24,6 тысячи зрителей.

"Вышел протокол оперативного штаба, в нем написано: "Разрешить проведение матча за Олимп - Суперкубок России по футболу с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и максимальной заполняемостью трибун не более 70%", - приводит слова Лыскова ТАСС.

Ранее СМИ писали, что встречу намерены перенести в другой город, так как в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой власти Калининградской области могут не разрешить допуск болельщиков.

Разыграют между собой Суперкубок санкт-петербургский "Зенит" и московский "Локомотив". После этого, а именно 23 июля, начнется новый сезон чемпионата России по футболу.

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