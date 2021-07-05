"Все. Все… все...": Юлия Меньшова попрощалась с отцом цитатой из его фильма

Актриса вспомнила об одном из знаковых творений режиссера

Народный артист РСФСР, режиссер, актер, сценарист, продюсер и телеведущий Владимир Меньшов скончался в возрасте 81 года от последствий коронавирусной инфекции. Смерть артиста стала утратой для многих россиян, но больше всего о нем скорбят члены семьи.

Свои соболезнования близким Меньшова высказали многие коллеги артиста и политические деятели. Попрощаться с отцом в Сети решила и дочь мэтра Юлия Меньшова.

Актриса разместила в Instagram несколько снимков отца и кадры из его фильма "Любовь и голуби". "Все. Все… все...", - подписала Меньшова пост словами, которыми завершается картина.

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