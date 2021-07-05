Роспотребнадзор поручил усилить контроль за ситуацией в Крыму и Краснодарском крае

В южных регионах России 4 и 5 июля прошли сильные ливни

Как сообщила в понедельник пресс-служба Роспотребнадзора, ведомство дало поручение в связи с подтоплениями усилить контроль за ситуацией в Крыму и Краснодарском крае.

"В Краснодарском крае, в районе города Сочи, и Республике Крым, в Бахчисарайском районе", - уточняется в сообщении.

Отмечено, что контроль, в частности, усилен за качеством и безопасностью подаваемой населению питьевой воды. Пункты временного размещения развернуты с учетом новых методических рекомендаций в условиях пандемии COVID-19.

В южных регионах России 4 и 5 июля прошли сильные ливни. В Крыму из берегов вышли три реки, в Сочи было затруднено движение транспорта, всего на Кубани без света остались семь населенных пунктов.

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