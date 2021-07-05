Число обращений к детскому омбудсмену увеличилось в России на 40%

Об этом рассказала сама уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала в ходе вебинара "Семейный прием", что за три года число обращений к детскому омбудсмену в России увеличилось почти на 40%.

"Сейчас меняются форматы, удобно общаться по электронной почте, на 36% выросло число обращений по электронной почте только за последний год", - отметила спикер (цитата по ТАСС).

Аппарат уполномоченного, продолжила она, старается максимально оперативно отвечать на обращения. В частности, были решены вопросы туберкулин-диагностики - тесты для нее стали производить в России, следующий шаг - сделать их бесплатными.

Обращения, также подчеркнула Кузнецова, наглядно показывают сбои в работе различных учреждений.

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