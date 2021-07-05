Италия готова работать над вакцинами от COVID-19 совместно с Россией

Стороны ищут наилучший формат для такой работы

Министр экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти заявил в ходе бизнес-форума на площадке Международной выставки "Иннопром", что представители его страны заняты поиском возможностей для совместного с Россией создания вакцин от коронавирусной инфекции.

"Здесь представляется очень важная возможность, это совместные исследования в области вакцин. И мы должны найти совместные наилучшие решения и извлечь из этого положительные результаты" - цитирует министра ТАСС.

На прошлой неделе посол Италии в России Паскуале Терраччано ответил на вопрос, когда для россиян откроются итальянские границы. "Когда россияне привьются", - сказал дипломат.

Массовая вакцинация в России продолжается с января. В стране зарегистрированы четыре препарата для профилактики COVID-19 - "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник лайт". Все они доказали свою эффективность и безопасность.

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