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Собянин: Число вакцинированных первым компонентом в Москве достигло 3 млн человек

15:21
  • понедельник
  • 05 июля 2021

Мэр поблагодарил всех горожан, ответственно относящихся к своему здоровью

Как сообщил в понедельник в блоге на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин, число привившихся первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции в столице достигло 3 миллионов человек.
Собянин открыл один из крупнейших в Европе прививочных пунктов

"Спасибо всем, кто ответственно относится к своему здоровью и здоровью окружающих", - подчеркнул градоначальник.

По словам главы города, Москва продолжает наращивать мощности пунктов вакцинации, их число уже превысило 300. При этом вместо небольших помещений в ГУМе, которые не вмещают всех желающих, новый центр вакцинации - самый крупный в столице и один из крупнейших в Европе - открыли в Гостином дворе.

"Он сможет принимать до 50 человек одновременно и обеспечит вакцинацию до 6 тысяч человек в сутки", - уточнил Собянин.

Ранее мэр сообщил, что последняя неделя показала некоторое снижение заболеваемости COVID-19 в Москве, но уровень госпитализации все еще на достаточно высокой отметке.

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