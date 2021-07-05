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Вакцинированных водителей автобусов в Подмосковье отметят стикерами

15:14
  • понедельник
  • 05 июля 2021

Пассажиры смогут выбирать между обычным и "бесковидным" транспортом

На некоторых автобусах Мострансавто появились специальные стикеры, указывающие на то, что водитель прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

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"Если водитель прошел вакцинацию – он получает яркую наклейку, которая размещается на автобусе", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Предполагается, что отличительные стикеры в скором времени появятся на тысяче автобусов, курсирующих между Москвой и Подмосковьем.

"Наклейки – это способ напомнить пассажирам, что приоритетная задача компании - обеспечить пассажирам безопасные и комфортные перевозки", - подчеркнули в министерстве.

В ведомстве добавили, что на сегодняшний день свыше 61% сотрудников завершили процедуру вакцинации от COVID-19, передает РИА Новости.

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