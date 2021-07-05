В Москве поймали группу интернет-мошенников

Они пользовались доверчивостью граждан

В нескольких российских регионах, среди которых Москва, полиция задержала дистанционных мошенников. На популярных интернет-площадках они размещали объявления о продаже недвижимости, дорогих автомобилей, а также медицинских масок. Аферисты выманивали у доверчивых граждан персональные данные, после чего делали поддельные паспорта.

"Заинтересовавшихся этими предложениями граждан сообщники просили подтвердить платежеспособность. Для этого им предлагалось перечислить некоторую сумму кому-либо из своих знакомых или родственников, используя определенные платежные системы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Девять подозреваемых задержаны, четверо из них арестованы, сообщает РИА Новости.

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