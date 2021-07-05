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Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Меньшова

15:34
  • понедельник
  • 05 июля 2021

Его работы отличались неповторимым авторским почерком, отметила спикер Совфеда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко передала в адрес киноконцерна "Мосфильм" телеграмму по случаю смерти народного артиста РСФСР, режиссера, актера, сценариста, продюсера и телеведущего Владимир Меньшова, которого не стало 5 июля 2021 года. Режиссер умер от последствий коронавируса. Ему был 81 год.
Создатель удивительных миров: каким был Владимир Меньшов

"Владимир Валентинович был яркой, неординарной личностью, замечательным режиссером и актером, настоящим мастером своего дела", - отметила председатель верхней палаты парламента (цитата по РИА "Новости").

Как добавила Матвиенко, работы Меньшова отличались неповторимым авторским почерком - он показывал переживания, характеры и чувства, его фильмы неизменно получались жизнеутверждающими.

По словам Матвиенко, глубоко человечное творчество Меньшова навсегда останется в российской культуре. Также спикер передала родным и близким режиссера глубокие соболезнования.

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