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Непривитым сотрудникам МГУ запретили выходить на работу

15:53
  • понедельник
  • 05 июля 2021

Для допуска на рабочее место достаточно поставить первый компонент вакцины

Сотрудникам Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, которые до сих пор не успели привиться от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), запретили выходить на работу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы вуза.

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Очно присутствовать на рабочих местах не смогут также те сотрудники, которые не переболели и не имеют медицинских противопоказаний к вакцинации. "В то же время допускается присутствие на рабочих местах сотрудников, привитых первым компонентом", - уточнили в МГУ.

Ранее в университете открыли пункты вакцинации, а на сайте вуза запустили сервис электронной записи на прививку. По мнению ректора МГУ Виктора Садовничего, именно люди науки "должны показывать пример ответственного выбора, демонстрировать взвешенный и рациональный подход к вопросам защиты своего здоровья, жизни и благополучия родных и близких".

Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин открыл крупный центр вакцинации в Гостином дворе. Он сможет принимать до 50 человек одновременно; также он обеспечит вакцинацию до шести тысяч человек в сутки. Мэр также сообщил новые данные о ходе вакцинации в городе: количество вакцинированных первым компонентом достигло трех миллионов человек.

Подробности смотрите в видео:

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