В ДТП с военным автомобилем в Польше пострадали пять детей

А припаркованную машину врезался автобус
На скоростной автостраде в Любушском воеводстве на западе Польши столкнулись военный автомобиль и перевозивший несовершеннолетних пассажиров автобус, передает радиостанция RMF.
Уточняется, что автобус врезался в припаркованное авто, по какой именно причине - пока неизвестно.
В автобусе находились водитель и семеро детей в возрасте от 11 до 15 лет. Пятеро несовершеннолетних получили ранения. В больницу на спасательном вертолете отправлена 12-летняя девочка, она в тяжелом состоянии.
В настоящее время движение в направлении города Вроцлав заблокировано.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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