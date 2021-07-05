В ДТП с военным автомобилем в Польше пострадали пять детей

А припаркованную машину врезался автобус

На скоростной автостраде в Любушском воеводстве на западе Польши столкнулись военный автомобиль и перевозивший несовершеннолетних пассажиров автобус, передает радиостанция RMF.

Уточняется, что автобус врезался в припаркованное авто, по какой именно причине - пока неизвестно.

В автобусе находились водитель и семеро детей в возрасте от 11 до 15 лет. Пятеро несовершеннолетних получили ранения. В больницу на спасательном вертолете отправлена 12-летняя девочка, она в тяжелом состоянии.

В настоящее время движение в направлении города Вроцлав заблокировано.

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