Расстрелявшему детей в казанской школе продлили арест

Заседание проходило в отсутствие обвиняемого

Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской школе №175, продлили арест, решение принял Басманный суд Москвы. Об этом в понедельник со ссылкой на пресс-службу суда пишет ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Галявиеву И. Р., обвиняемому по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 11 октября", - сказано в сообщении.

Уточняется, что проходило заседание в отсутствие обвиняемого.

Галявиев совершил массовое убийство 11 мая. Зайдя в здание школы. он открыл огонь из ружья. Погибли девять человек, 23 пострадали.

В середине июня подростка доставили в Москву для проведения экспертизы в Институте скорой помощи имени Сербского.

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