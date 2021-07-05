Расстрелявшему детей в казанской школе продлили арест

Заседание проходило в отсутствие обвиняемого
Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской школе №175, продлили арест, решение принял Басманный суд Москвы. Об этом в понедельник со ссылкой на пресс-службу суда пишет ТАСС.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Галявиеву И. Р., обвиняемому по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 11 октября", - сказано в сообщении.
Уточняется, что проходило заседание в отсутствие обвиняемого.
Галявиев совершил массовое убийство 11 мая. Зайдя в здание школы. он открыл огонь из ружья. Погибли девять человек, 23 пострадали.
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