"Вызов всему жизненному укладу": Кириенко - о возможных последствиях пандемии

COVID-19 заставляет поменять подходы к обеспечению безопасности

Замглавы администрации президента Сергей Кириенко выступил на открытии III форума молодых политологов "Дигория" в Сочи, оценив влияние пандемии коронавирусной инфекции на жизнь современного общества.

"Масштабный вызов пандемии заставляет сегодня не только поменять подходы к обеспечению безопасности с точки зрения новых вирусов и новых пандемий в целом, на самом деле, это вызов всему жизненному укладу современного общества", - приводит слова замглавы АП РИА "Новости".

Кириенко при этом подчеркнул, что COVID-19 повлечет за собой изменения как в политических процессах, так и в социальной сфере.

Ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин отметил, что пандемия внесла дисбаланс в производство и торговлю, создала угрозы для глобальной экономической стабильности, но при этом - ускорила процессы цифровизации. Смена технологического уклада происходит буквально на наших глазах, считает глава кабмина.

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