Собянин: в Гостином дворе ежедневно сможет вакцинироваться до 6 тыс. человек

В Москве открылся один из крупнейших в Европе центров вакцинации

За сутки в России зафиксировали 24 тысячи 353 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели 14 тысяч 540 человек. Защититься от инфекции можно, сделав прививку. Новые партии вакцин поступают в регионы ежедневно. Тем, кто привился от ковида более полугода назад, врачи рекомендуют ревакцинироваться. Провести эту процедуру в Москве можно в 20 центрах. В понедельник мэр открыл в столичном Гостином дворе один из крупнейших в Европе пункт вакцинации. В нём соблюдаются все правила безопасности. Прививку одновременно здесь могут сделать до 50 человек.

На смену выставкам – огромный конвейер по иммунизации. Одновременно в Гостином дворе медсестры могут прививать 50 человек – ровно столько здесь размещено мини-кабинетов, огороженных ширмами. При этом запутаться или потеряться в самом большом российском пункте вакцинации невозможно.

Атриум на входе напоминает терминал аэропорта. Растянутая лента позволяет рассекать потоки и строго соблюдать очередность даже при большом количестве людей. А разметка на полу напоминает о соблюдении социальной дистанции. Далее каждого пришедшего сюда персонально сопровождает администратор: от выдачи бланка до указания конкретного поста, где сделают прививку.

Для Надежды Ивановой – это первая вакцинация в сознательном возрасте. Прежде чем решиться, она выслушала родных и знакомых, кто уже сделал прививку от коронавируса.

"Решила, что пора начинать вакцинироваться. Потому что болезнь серьезная. Работаю здесь недалеко, увидела в инстаграме рекламу о том, что открылся новый пункт вакцинации. И мы вот с коллегой пришли сразу же делать", - заявила Надежда Иванова.

Обслуживают павильон вакцинации около 160 человек. Врачи и медсестры собраны из разных городских поликлиник: у всех опыт работы в период пандемии. С медперсоналом за несколько минут до открытия центра пообщался мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня стандартная мощность этого центра - до шесть тысяч человек в сутки. Вполне вероятно, если приток будет больше, будем расширять время работы, соответственно увеличится и его пропускная способность. Здесь создан целый отряд из врачей, медицинских сестер, работников МФЦ, волонтеров, чтобы обеспечить быструю и комфортную прививку тех, кто пожелает сюда прийти", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В 11 морозильных камерах – большой запас вакцины "Спутник V". Медики напоминают, этот препарат – двухкомпонентный. На вторую прививку нужно прийти через три недели, с собой важно не забыть взять паспорт и полис ОМС. Предварительной записи нет. Как показывает практика, важная часть работы персонала – разъяснительная.

"Кто боится, мы успокаиваем, объясняем, что вакцину достаточно исследовали и что серьезных последствий нет", - сказала Наталья Любавина, участковая медсестра московской поликлиники №2.

Сегодня в столице открыты уже больше 300 прививочных пунктов: в поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва", популярных городских локациях. Москва – первый мегаполис в мире, где началась массовая бесплатная вакцинация от коронавируса. Сергей Собянин сообщил, что число людей, получивших хотя бы один компонент препарата, в понедельник достигло трех миллионов человек.

"Я очень благодарен москвичам, которые ответственно относятся к своему здоровью и здоровью своих близких. Последняя неделя показала некоторое снижение заболеваемости ковидом в городе, но, тем не менее, сам уровень госпитализации, заболеваемости находится на очень высокой отметке. Другие мутации, скорее всего, будут, это консенсус большинства специалистов в этой области. Поэтому, конечно, очень важно, чрезвычайно важно, привиться, чтобы защитить себя и своих близких, а также спокойно работать и находиться в общественных местах", - сказал Собянин.

С открытием павильона в Гостином дворе прекращает работу выездной пункт вакцинации, находившийся по соседству в ГУМе. До сегодняшнего дня он был одним из самых популярных в столице. Теперь в универсальном магазине – только шопинг с соблюдением санитарных правил.

Егор Киселёв, Виктор Мальцев, Владимир Черных, Сергей Смирнов, "ТВ Центр".

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