Елена Проклова о Владимире Меньшове: "Передавал на экран все самое доброе"

Актриса выразила соболезнования в связи со смертью режиссера

Не стало Владимира Меньшова - талантливого актера и уникального режиссера. Он снял всего пять картин, но каждая из них - "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Ширли-мырли", оскароносный фильм "Москва слезам не верит" или единственная кинолента, вышедшая на экраны уже в XXI веке, "Зависть богов", - неизменно собирали у экранов миллионы зрителей. Соболезнования родным и близким режиссера выразили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

- Я никого никогда не подставил. Я не лебезил. Я не врал.

Он действительно не умел лгать – физически. С самого детства. Отличник, спортсмен, лидер. Родные говорят – в нём всю жизнь было много мальчишеского. Если уж мнение высказывать, так рубил с плеча, если профессию выбирать, так поступать во ВГИК, хоть с пятой попытки. Его критиковали, ему завидовали, в него не верили. А Владимир Меньшов шёл своей дорогой. Талантливый актёр и выдающийся режиссёр. У которого на площадке плакали, смеялись, жили вместе с ним.

- Молодец, молодец. Плакать-то зачем? Всё! Хороший дубль!

Он снимал только то, что было интересно ему самому. То, что трогало до глубины души. Настоящее человеческое кино.

"Он осуществил это в своей картине "Любовь и голуби" безупречно! Парадоксальность, невероятное желание воспарить и одновременно связанность с землёй. Он это чувствовал остро очень", - сказал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Свой выбор в пользу режиссуры Владимир Меньшов объяснял просто.

"Это создание отдельного мира не в рамках своей роли, а вообще целого произведения", - говорил Владимир Меньшов.

Его миры притягивают и не отпускают по сей день. Самая первая картина - "Розыгрыш" - моментально стала гимном школе и взрослению. А самая титулованная – "Москва слезам не верит" - признанием в любви и столице, и людям. С открытым сердцем.

- Уж очень я какой-то идеальный получился. Даже странно. – Ничего, жизнь это поправит.

"Мне кажется, что их будут смотреть очень долго. Потому что если ты хочешь понять, что такое Советский Союз, посмотри "Москва слезам не верит". Это же огромная часть нашей истории", - заявил Карен Шахназаров, кинорежиссер, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм".

"Из жизни ушёл не только замечательный кинорежиссёр, актёр, драматург, но и изумительный человек, который обладал очень редким даром: он умел жить, любить эту жизнь и передавал на экран всё самое доброе", - прокомментировала Елена Проклова, заслуженная артистка РСФСР.

- По-моему, вы всегда точно знаете, чего хотите. – Да. Всегда.

Он знал, что легко не будет. Коллеги говорили – жил со своим талантом, как с горбом. Но каждую минуту – особенно самую трудную – его поддерживали жена, дочь, внуки. И верные друзья - актёры. Которые его не просто любили, а обожали.

"Я нахожусь в глубоком шоке. И до сих пор не могу поверить, что это случилось. Потому что в моей жизни Владимир Валентинович сыграл трудно переоценимую роль", - сказал народный артист России Валерий Гаркалин.

"Владимир Меньшов острых вопросов не боялся – отвечал, смотря глаза. Вот только о мечте его в последнее время было трудно спрашивать", - заявил Владимир Машков, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России.

"Чтобы все были живы и здоровы. Это самая большая мечта", - говорил Владимир Меньшов.

Миллионы людей очень сильно хотели, чтобы мечта Владимира Меньшова сбылась. Известие о его болезни и госпитализации принимали действительно близко к сердцу. Врачи сделали всё, что могли. Но коварная болезнь оказалась сильнее. Владимир Меньшов не смог справиться с коронавирусной инфекцией. Он ушёл. Оставив свет, доброту и любовь ко всем нам.

Ольга Стрельцова, Анастасия Мартынова, Роман Сорокалетов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram