Путин назвал смерть Меньшова невосполнимой утратой для страны

Как отметил президент, режиссера ценили и за глубокое творчество, и за активную гражданскую позицию
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями супруге Владимира Меньшова Вере Алентовой и его дочери Юлии Меньшовой. Режиссера не стало 5 июля 2021 года, он умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни.
Глава государства отметил, что с прискорбием узнал о случившемся, назвав Меньшова светлым и удивительно одаренным человеком.
"Это невосполнимая утрата для нашей страны, для всех нас. Владимира Валентиновича отличали безграничная преданность искусству и зрителям, неустанный труд", - добавил президент.
Как подчеркнул Путин, ценили Меньшова за глубокое и многогранное творчество, активную гражданскую позицию, а также за уделяемое им внимание отечественной культуре.
"Мы навсегда сохраним добрую память о Владимире Меньшове", - написал российский лидер (телеграмму опубликовал сайт Кремля).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram