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Путин назвал смерть Меньшова невосполнимой утратой для страны

16:29
  • понедельник
  • 05 июля 2021

Как отметил президент, режиссера ценили и за глубокое творчество, и за активную гражданскую позицию

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями супруге Владимира Меньшова Вере Алентовой и его дочери Юлии Меньшовой. Режиссера не стало 5 июля 2021 года, он умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни.
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Глава государства отметил, что с прискорбием узнал о случившемся, назвав Меньшова светлым и удивительно одаренным человеком.

"Это невосполнимая утрата для нашей страны, для всех нас. Владимира Валентиновича отличали безграничная преданность искусству и зрителям, неустанный труд", - добавил президент.

Как подчеркнул Путин, ценили Меньшова за глубокое и многогранное творчество, активную гражданскую позицию, а также за уделяемое им внимание отечественной культуре.

"Мы навсегда сохраним добрую память о Владимире Меньшове", - написал российский лидер (телеграмму опубликовал сайт Кремля).

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