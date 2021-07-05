Путин назвал смерть Меньшова невосполнимой утратой для страны

Как отметил президент, режиссера ценили и за глубокое творчество, и за активную гражданскую позицию

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями супруге Владимира Меньшова Вере Алентовой и его дочери Юлии Меньшовой. Режиссера не стало 5 июля 2021 года, он умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни.

Глава государства отметил, что с прискорбием узнал о случившемся, назвав Меньшова светлым и удивительно одаренным человеком.

"Это невосполнимая утрата для нашей страны, для всех нас. Владимира Валентиновича отличали безграничная преданность искусству и зрителям, неустанный труд", - добавил президент.

Как подчеркнул Путин, ценили Меньшова за глубокое и многогранное творчество, активную гражданскую позицию, а также за уделяемое им внимание отечественной культуре.

"Мы навсегда сохраним добрую память о Владимире Меньшове", - написал российский лидер (телеграмму опубликовал сайт Кремля).

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