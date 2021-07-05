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Вакцину "ЭпиВакКорона-Н" выпустят под брендом Aurora-CoV

16:57
  • понедельник
  • 05 июля 2021

Препарат проходит клинические исследования

Роспатент зарегистрировал новое поколение вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" ("ЭпиВакКороной-Н") под торговой маркой Aurora-CoV. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора ранее сообщал, что препарат в настоящее время проходит клинические исследования. Сообщалось, что "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" различаются технологическими особенностями производства.

Массовая вакцинация в России продолжается с января. В стране зарегистрированы четыре препарата для профилактики COVID-19: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".

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