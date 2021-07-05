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Путин увеличил штатную численность прокуратуры России

16:47
  • понедельник
  • 05 июля 2021

Прежде показатель составлял 51263 человека

Как следует из опубликованного на интернет-портале правовой информации указа президента России Владимира Путина, штатная численность прокуратуры страны должна быть увеличена до 51319 единиц.

"В том числе органов военной прокуратуры 3110 единиц, из них военнослужащих в количестве 2071 человек, гражданского персонала - 1039 человек", - сказано в тексте.

Прежде общая численность прокуратуры составляла 51263 человека.

Что касается военной прокуратуры и гражданского персонала, то там показатели не изменились.

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