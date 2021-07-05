Росавиация расширила список городов, откуда можно улететь в Турцию

Это в том числе Краснодар, Тюмень и Волгоград

С 12 июля рейсы в Турцию будут выполняться еще из нескольких российских городов, сообщает в понедельник ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Улететь на курорты можно будет из Белгорода, Барнаула, Воронежа, Волгограда, Краснодара, Калуги, Липецка, Нальчика, Саратова, Сочи, Оренбурга, Южно-Сахалинска и Тюмени.

Принимать рейсы из России будут Анкара, Анталья, Стамбул, Измир, Даламан и Бодрум.

Авиасообщение между Россией и Турцией было приостановлено 15 апреля из-за осложнившейся на турецких курортах ситуации с коронавирусом. 22 июня оперштаб принял решение о восстановлении авиасообщения с Турцией в полном объеме.

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