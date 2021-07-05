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Путин выразил готовность оказать поддержку Таджикистану

17:02
  • понедельник
  • 05 июля 2021

Президент провел переговоры с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном

В понедельник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщается на сайте Кремля.
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Одной из ключевых тем беседы стала ситуация на таджикско-афганской границе. Она обострилась из-за вооруженного противоборства на территории Афганистана.

"Владимир Путин подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, оба лидера выразили настрой на укрепление стратегического партнерства и союзничества между двумя государствами. Было решено продолжать активные контакты между странами на различных уровнях.

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