Путин выразил готовность оказать поддержку Таджикистану

Президент провел переговоры с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном

В понедельник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщается на сайте Кремля.

Одной из ключевых тем беседы стала ситуация на таджикско-афганской границе. Она обострилась из-за вооруженного противоборства на территории Афганистана.

"Владимир Путин подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, оба лидера выразили настрой на укрепление стратегического партнерства и союзничества между двумя государствами. Было решено продолжать активные контакты между странами на различных уровнях.

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