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В Мексике произвели тестовую партию "Спутника V"

17:29
  • понедельник
  • 05 июля 2021

Мексика - первое государство Северной Америки, которое зарегистрировало препарат

Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что в Мексике была произведена тестовая партия вакцины против COVID-19 "Спутник V".
Мексика получила новую партию вакцины "Спутник V"

Занималась производством мексиканская фармацевтическая компания Laboratorios de Biol gicos y Reactivos de Mexico.

"Мексика стала первым государством Северной Америки, которое зарегистрировало "Спутник V" и запустило производство российской вакцины", - уточнили в фонде (цитата по ТАСС).

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Разработана она была в центре имени Гамалеи, ее эффективность составляет более 96%.

В России массовая вакцинация продолжается с 18 января.

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