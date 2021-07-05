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Лучший бомбардир в истории КХЛ завершил карьеру

17:43
  • понедельник
  • 05 июля 2021

На его счету 419 шайб и 509 ассистов

В понедельник пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила о завершении карьеры двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе магнитогорского "Металлурга" (2013/14, 2015/16) Сергеем Мозякиным.
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Нападающий провел в КХЛ 13 сезонов. На его счету 842 матча, в которых он забросил 419 шайб и отдал 509 результативных передач. Таким образом, форвард является лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом в истории лиги.

Мозякин шесть раз становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, четыре раза получал приз "Золотая клюшка", которым награждают самого ценного игрока регулярки. Форвард также играл в одиннадцати Матчах Звезд КХЛ.

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