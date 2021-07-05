Мэр Сочи: город справился со стихийным бедствием

Курорт переходит в штатный режим работы
Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что курорт справился со стихийным бедствием, городские службы переходят в штатный режим работы.
"По поручению губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева мониторинговые группы уже обошли все подтопленные дома, составили протоколы об ущербе, нанесенном стихией", - приводит слова главы города РИА "Новости".
Он уточнил, что от подтоплений, вызванных ливнями, пострадали около 30 домов - четыре в Кепше, остальные в Кудепсте.
Как добавил Копайгородский, восстанавливается электроснабжение, запускаются станции.
Город справился с бедствием, подчеркнул мэр, своим силами при участии МЧС и краевой спасательной службы "Кубань-СПАС".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram