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Мэр Сочи: город справился со стихийным бедствием

18:04
  • понедельник
  • 05 июля 2021

Курорт переходит в штатный режим работы

Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что курорт справился со стихийным бедствием, городские службы переходят в штатный режим работы.
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"По поручению губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева мониторинговые группы уже обошли все подтопленные дома, составили протоколы об ущербе, нанесенном стихией", - приводит слова главы города РИА "Новости".

Он уточнил, что от подтоплений, вызванных ливнями, пострадали около 30 домов - четыре в Кепше, остальные в Кудепсте.

Как добавил Копайгородский, восстанавливается электроснабжение, запускаются станции.

Город справился с бедствием, подчеркнул мэр, своим силами при участии МЧС и краевой спасательной службы "Кубань-СПАС".

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